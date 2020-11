Maradona, cosa non capiscono quelli del ‘era solo un cocainomane’ (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo hanno detto dei grandi artisti, scrittori, chitarristi, politici, giornalisti. E oggi è toccato pure a lui, il più grande calciatore di sempre. Mentre il mondo piange la morte improvvisa di Diego Armando Maradona, sui social, nei colloqui privati, nei messaggi Whatsapp compaiono come funghi velenosi quegli elogi a metà. Quei “grande calciatore, ma nella vita…”. Ecco, queste parole, pronunciate per un calciatore che ha fatto sognare milioni di appassionati dello sport più popolare al mondo, significano solo una cosa: non solo non hanno capito Maradona, questi soggetti non hanno capito le persone che lo amano. “Era solo un drogato”, dicono. Ma non capiscono. Non capiscono che è anche per quello che la gente lo ha amato tanto. Non per la dipendenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo hanno detto dei grandi artisti, scrittori, chitarristi, politici, giornalisti. E oggi è toccato pure a lui, il più grande calciatore di sempre. Mentre il mondo piange la morte improvvisa di Diego Armando, sui social, nei colloqui privati, nei messaggi Whatsapp compaiono come funghi velenosi quegli elogi a metà. Quei “grande calciatore, ma nella vita…”. Ecco, queste parole, pronunciate per un calciatore che ha fatto sognare milioni di appassionati dello sport più popolare al mondo, significanouna: nonnon hanno capito, questi soggetti non hanno capito le persone che lo amano. “Eraun drogato”, dicono. Ma non. Nonche è anche per quello che la gente lo ha amato tanto. Non per la dipendenza ...

