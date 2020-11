Lutto nella musica, il cantante trovato morto in casa. Aveva 42 anni, lascia moglie e due figlie (Di giovedì 26 novembre 2020) Lutto nel mondo della musica per la morte del frontman del gruppo nu metal e heavy metal. IL nome dell’artista è finito nelle tendenze di Twitter quando la notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare. Notizia poi confermata dalla famiglia e dagli agenti. La sua morte è avvenuta pochi mesi dopo che il bassista Lee Nadela ha confermato lo scioglimento della band, rivelando i problemi tra lui e gli altri membri. La storica band ha ottenuto popolarità all’estero grazie alle performance dal vivo e alcuni brani: “La nostra musica a quei tempi era grezza, abbiamo poca esperienza e conoscenza delle apparecchiature”, ma le vendite sono balzate e il loro primo album ha raggiunto il disco di platino.



“Abbiamo iniziato in giovane età e ora siamo maturati. Ci siamo evoluti da soli. Non ci limitiamo a quella che è la modalità oggi”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020)nel mondo dellaper la morte del frontman del gruppo nu metal e heavy metal. IL nome dell’artista è finito nelle tendenze di Twitter quando la notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare. Notizia poi confermata dalla famiglia e dagli agenti. La sua morte è avvenuta pochi mesi dopo che il bassista Lee Nadela ha confermato lo scioglimento della band, rivelando i problemi tra lui e gli altri membri. La storica band ha ottenuto popolarità all’estero grazie alle performance dal vivo e alcuni brani: “La nostraa quei tempi era grezza, abbiamo poca esperienza e conoscenza delle apparecchiature”, ma le vendite sono balzate e il loro primo album ha raggiunto il disco di platino.“Abbiamo iniziato in giovane età e ora siamo maturati. Ci siamo evoluti da soli. Non ci limitiamo a quella che è la modalità oggi”, ...

CronacheNuoresi : L'avvocato Salvatore Murru, prima di essere un avvocato, era una persona umana e gentile e questo si evinceva anche… - ItaliaaTavola : Lutto nel mondo del vino lombardo. Avvocato e imprenditore, Alessandro Redaelli De Zinis si è spento a 80 anni all’… - gazzettamantova : Addio a Maradona: lutto anche per gli sportivi mantovani Il campione è morto per arresto cardiocircolatorio. Giocò… - Bertolca10 : Il ricordo di tutti. Uno stadio da intitolare come da promesse del sindaco di Napoli De Magistris. Un filo che unis… - Daniele_TO83 : Domani prendo il treno e vado a Napoli per lavoro, e so già che ci sarà una città in lutto come poche altre volte nella sua storia ?? -