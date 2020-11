Inter, Conte sul futuro: “Se non mangerò il panettone, si vede che non l’avrò meritato” (Di giovedì 26 novembre 2020) Antonio Conte nel mirino di critica e tifosi dopo il nuovo tonfo contro il Real Madrid, che pregiudica la corsa dell’Inter in Champions League Momento difficile per l’Inter e Antonio Conte. La squadra nerazzurra ieri ha perso contro il Real Madrid a San Siro, con la qualificazione agli ottavi di Champions League adesso sempre più lontana. Il tecnico leccese ha risposto alle domande sul suo futuro a Striscia la Notizia, che lo ha raggiunto per consegnargli il goliardico Tapiro d’Oro: «C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Antonionel mirino di critica e tifosi dopo il nuovo tonfo contro il Real Madrid, che pregiudica la corsa dell’in Champions League Momento difficile per l’e Antonio. La squadra nerazzurra ieri ha perso contro il Real Madrid a San Siro, con la qualificazione agli ottavi di Champions League adesso sempre più lontana. Il tecnico leccese ha risposto alle domande sul suoa Striscia la Notizia, che lo ha raggiunto per consegnargli il goliardico Tapiro d’Oro: «C’è da lavorare tanto, ma se nonilsiche nonmeritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida». Leggi su Calcionews24.com

