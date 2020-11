“In the morning”, il nuovo singolo di Jennifer Lopez: nuda in copertina (Di giovedì 26 novembre 2020) J-Lo colpisce ancora La celebre Jennifer Lopez riparte con un nuovo singolo che uscirà domani 27 novembre, intitolato “In the morning“. Sulla cover del brano, uno scatto del suo corpo nudo e 51enne, anche se non si direbbe. J.Lo a 51 anni è ancora in grado di far invidia a chiunque e può ancora permettersi di mostrarsi senza veli senza per altro, risultare volgare. Anzi, il suo è un fisico scolpito da anni di allenamento e di impegno costante nella sua professione. Domani 27 novembre, uscirà il singolo “In the morning“. L’ultimo album rilasciato dall’artista risale a sei anni fa, con “A.K.A.” ma l’ultimo brano è uscito proprio quest’anno, “Pa’ Ti“, con il celebre featuring del cantante colombiano Maluma. Ha dato annuncio della notizia su Instagram con questo scatto che ha colpito immediatamente ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 novembre 2020) J-Lo colpisce ancora La celebreriparte con unche uscirà domani 27 novembre, intitolato “In the morning“. Sulla cover del brano, uno scatto del suo corpo nudo e 51enne, anche se non si direbbe. J.Lo a 51 anni è ancora in grado di far invidia a chiunque e può ancora permettersi di mostrarsi senza veli senza per altro, risultare volgare. Anzi, il suo è un fisico scolpito da anni di allenamento e di impegno costante nella sua professione. Domani 27 novembre, uscirà il“In the morning“. L’ultimo album rilasciato dall’artista risale a sei anni fa, con “A.K.A.” ma l’ultimo brano è uscito proprio quest’anno, “Pa’ Ti“, con il celebre featuring del cantante colombiano Maluma. Ha dato annuncio della notizia su Instagram con questo scatto che ha colpito immediatamente ...

brfootball : Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Marado… - talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - ESPNFC : Napoli president Aurelio De Laurentiis has proposed renaming the San Paolo stadium in tribute to Diego Maradona ?? - creechan : La Guadalupana in the time of pandemic... - 444SEGO : in the ghetto -

Ultime Notizie dalla rete : “In the CALENDARIO Epson 2021 Fortune Italia