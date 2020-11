“Il vaccino sarà obbligatorio per alcune categorie” anticipa Sileri che spiega “Anch’io lo farò” (Di giovedì 26 novembre 2020) Come capita sempre più spesso, prima gli annunci poi, con estremo ritardo, i fatti. Ora, vista la situazione, speriamo che questo irritante iter non caratterizzi anche la campagna di vaccinazione anti-covid. Ad ogni modo, in attesa di conoscere una data precisa per il semaforo verde, i nostri istitutori commentando e spiegano ciò che ‘verrà’. Stamane il viceministro alla Salute PierPaolo Sileri, ha per esempio anticipato un ‘tema scottante’, spiegando che “Io credo che per alcune categorie debba esserci l’obbligo vaccinale, per il resto immagino che dopo quello che si è passato in tutti questi mesi la richiesta della vaccinazione sarà estremamente alta“. Quindi il viceministro ha proseguito aggiungendo che “Poi monitoreremo la richiesta del vaccino ma al momento non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020) Come capita sempre più spesso, prima gli annunci poi, con estremo ritardo, i fatti. Ora, vista la situazione, speriamo che questo irritante iter non caratterizzi anche la campagna di vaccinazione anti-covid. Ad ogni modo, in attesa di conoscere una data precisa per il semaforo verde, i nostri istitutori commentando eno ciò che ‘verrà’. Stamane il viceministro alla Salute PierPaolo, ha per esempioto un ‘tema scottante’,ndo che “Io credo che percategorie debba esserci l’obbligo vaccinale, per il resto immagino che dopo quello che si è passato in tutti questi mesi la richiesta della vaccinazioneestremamente alta“. Quindi il viceministro ha proseguito aggiungendo che “Poi monitoreremo la richiesta delma al momento non ...

