Fontana: "Il governo vuole lasciare la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre" (Di giovedì 26 novembre 2020) Fontana contro il governo sulla zona rossa in Lombardia "Nonostante la mia opposizione, il governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Nel dpcm – ha aggiunto Fontana – sono presenti automatismi secondo i quali la Lombardia è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio in zona arancione. Ho fatto presente al governo che, così come si applicano automatismi in senso negativo, gli stessi devono essere attuati quando la ...

pdnetwork : Il disastro dei vaccini targato Fontana e Gallera raggiunge la sua conclusione: non ce ne sono più, e i medici devo… - Corriere : Coronavirus, Fontana: «Il governo vuole lasciare la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre» - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Il governatore si oppone: «La regione è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il pas… - GIANFRA82827465 : @Noiconsalvini Ti prego FONTANA,stai zitto ,non fare nulla,ascolta solo il governo e forse stavolta noi Lombardi la sfanghiamo.. - gunnhns : @repubblica Per il bene dei cittadini lombardi, bisogna tenere la regione in zona rossa fin quando #fontana è in carica come presidente. -