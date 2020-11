Covid: positivi il principe di Svezia e la moglie. Ora test alla famiglia reale (Di giovedì 26 novembre 2020) Il principe Carlo Filippo di Svezia e la moglie Sofia, sono risultati positivi al test per il Covid-19. L’intera famiglia reale si è sottoposta al test per verificare se altri siano stati contagiati. La Svezia è il Paese scandinavo più colpito dal Covid – in termini di bilancio e casi di morti – ed è lo stesso che ha per mesi scelto di evitare il lockdown, puntando all’immunità di gregge. Leggi anche: Vaccino Coronavirus: Pfizer, Moderna e Astrazeneca: qual è il migliore contro il Covid-19? La notizia è stata riferita, fra gli altri media internazionali, dalla Bbc precisando che il principe Carlo Filippo e la consorte Sofia, sono stati entrambi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) IlCarlo Filippo die laSofia, sono risultatialper il-19. L’interasi è sottoposta alper verificare se altri siano stati contagiati. Laè il Paese scandinavo più colpito dal– in termini di bilancio e casi di morti – ed è lo stesso che ha per mesi scelto di evitare il lockdown, puntando all’immunità di gregge. Leggi anche: Vaccino Coronavirus: Pfizer, Moderna e Astrazeneca: qual è il migliore contro il-19? La notizia è stata riferita, fra gli altri media internazionali, dBbc precisando che ilCarlo Filippo e la consorte Sofia, sono stati entrambi ...

RegLombardia : #LNews Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tampo… - TgLa7 : #Covid: oggi 29.003 nuovi positivi e 822 morti - SkyTG24 : Secondo uno studio i cani anti #Covid_19 avrebbero “un’affidabilità del 95 per cento, superiore ai tamponi molecola… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: #LNews Il numero dei tamponi effettuati è 44.231 e 5.697 sono i nuovi positivi (12,8%). I guariti/dimessi sono 3.118.… - TizianoMulier10 : RT @fdragoni: O recuperiamo il buon senso o rimarremo imprigionati in questo incubo per sempre. Non dobbiamo stanare i positivi (ancorché a… -