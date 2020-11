Monza-Reggina, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sabato 28 novembre si disputerà Monza-Reggina, i brianzoli si presentano a questo match dopo aver pareggiato in campionato con il Pordenone e perso contro la Spal in Coppa Italia. La Reggina non sta navigando in buone acque, nelle ultime 5 partite ha racimolato solo 2 punti. Fra le due squadre c’è una distanza di tre punti, il Monza ha 10 punti, la Reggina 7. Non saranno del match per i granata Crisetig e Menez, il primo è stato esulso invece il secondo è fuori per infortunio. I brianzoli però hanno giocato una partita in meno causa elevato numero di positivi al Covid-19. La sfida che non si è disputata è Monza-Vicenza che verrà recuperata nei prossimi mesi. probabili formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sabato 28 novembre si disputerà, i brianzoli si presentano a questo match dopo aver pareggiato in campionato con il Pordenone e perso contro la Spal in Coppa Italia. Lanon sta navigando in buone acque, nelle ultime 5 partite ha racimolato solo 2 punti. Fra le due squadre c’è una distanza di tre punti, ilha 10 punti, la7. Non saranno del match per i granata Crisetig e Menez, il primo è stato esulso invece il secondo è fuori per infortunio. I brianzoli però hanno giocato una partita in meno causa elevato numero di positivi al Covid-19. La sfida che non si è disputata è-Vicenza che verrà recuperata nei prossimi mesi....

