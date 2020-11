Juventus, Bonucci vede il Benevento: oggi il primo test (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come riportato da Tuttosport, la Juventus fa il punto della situazione sulle assenze in difesa per la partita in programma sabato alle 18.00 sul campo del Benevento. Tanti gli infortuni che limitano le scelte nel reparto difensivo bianconero. Si apre però uno spiraglio per quanto riguarda il recupero di un giocatore determinante. Dopo l’infortunio annunciato in nazionale, il difensore bianconero Leonardo Bonucci tenta il ritorno in tempi record dall’infortunio agli adduttori. Le partenze di De Sciglio e Rugani coordinate agli infortuni di Bonucci e Chiellini hanno, inoltre, condotto ad una novità statistica interessante per la Juventus, per la prima volta nella sua storia. LEGGI ANCHE: Juventus-Ferencvaros, analisi tattica: possesso palla lento, male il pressing LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come riportato da Tuttosport, lafa il punto della situazione sulle assenze in difesa per la partita in programma sabato alle 18.00 sul campo del. Tanti gli infortuni che limitano le scelte nel reparto difensivo bianconero. Si apre però uno spiraglio per quanto riguarda il recupero di un giocatore determinante. Dopo l’infortunio annunciato in nazionale, il difensore bianconero Leonardotenta il ritorno in tempi record dall’infortunio agli adduttori. Le partenze di De Sciglio e Rugani coordinate agli infortuni die Chiellini hanno, inoltre, condotto ad una novità statistica interessante per la, per la prima volta nella sua storia. LEGGI ANCHE:-Ferencvaros, analisi tattica: possesso palla lento, male il pressing LEGGI ANCHE: ...

tuttosport : De Ligt guida i giovani Juve: 'Vogliamo essere i nuovi Buffon, Chiellini e Bonucci' - romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - romeoagresti : ?? La #Juventus confida di recuperare #Bonucci (problema alla coscia destra) tra la sfida di Benevento e quella con… - Dalla_SerieA : Benevento-Juve, la probabile formazione. Bonucci prova il rientro - - garcia_553 : @Pirlo_official @juventus Ciao Andrea non hai nessun regista, L'unico che ha il lancio smarcante è Bonucci, fallo… -