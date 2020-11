Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: “Non rompere i cogl***”. Lui scoppia a piangere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip c’è ancora fermento per l’annuncio fatto da Alfonso Signorini sul prolungamento del reality fino al prossimo 8 febbraio. Francesco Oppini ha annunciato di voler abbandonare il gioco e questo ha mandato su tutte le furie Tommaso Zorzi, che si è detto offeso per questa sua decisione presa in autonomia, tralasciando il loro rapporto di amicizia. Ne è nata una lite, che ha lasciato di malumore l’influencer milanese. “Adesso il Gf deve esaudire tutte le richieste, voglio del vino e la musica”, ha detto Zorzi a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando che cercavano di consolarlo, ma invano. E anche quando la produzione lo ha accontentato mettendo la sua canzone preferita, Piccolo uomo, lui ha avuto da ridire: “Alzate la musica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella casa delVip c’è ancora fermento per l’annuncio fatto da Alfonso Signorini sul prolungamento del reality fino al prossimo 8 febbraio. Francesco Oppini ha annunciato di voler abbandonare il gioco e questo ha mandato su tutte le furie, che si è detto offeso per questa sua decisione presa in autonomia, tralasciando il loro rapporto di amicizia. Ne è nata una lite, che ha lasciato di malumore l’influencer milanese. “Adesso il Gf deve esaudire tutte le richieste, voglio del vino e la musica”, ha dettoe Stefania Orlando che cercavano di consolarlo, ma invano. E anche quando la produzione lo ha accontentato mettendo la sua canzone preferita, Piccolo uomo, lui ha avuto da ridire: “Alzate la musica ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - Renia16246818 : E TUTTA QUI LA DIFFERENZA. ma il Grande fratello non è pronto a questa conversazione. #gfvip - LuigiGuazzoni : RT @AzzurraBarbuto: Non fraintendetemi: ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma io rimpiango i tempi andati in cui gli attori… -