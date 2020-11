Didattica a distanza, dalla Regione Toscana 2,5 milioni per la connettività nelle scuole (Di mercoledì 25 novembre 2020) Due milioni e mezzo di euro stanziati dalla Regione destinati a interventi di connessione degli istituti scolastici toscani. Questa la decisione presa dalla Giunta regionale, contenuta all'interno della terza variazione di Bilancio approvata ieri dal Consiglio regionale, per sopperire alla mancanza di dispositivi (pc, tablet, webpocket) e connettività delle scuole che sono tornate alla Didattica a distanza in seguito alle restrizioni imposte dalla zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Duee mezzo di euro stanziatidestinati a interventi di connessione degli istituti scolastici toscani. Questa la decisione presaGiunta regionale, contenuta all'interno della terza variazione di Bilancio approvata ieri dal Consiglio regionale, per sopperire alla mancanza di dispositivi (pc, tablet, webpocket) edelleche sono tornate allain seguito alle restrizioni impostezona rossa. L'articolo .

matteorenzi : Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la #scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone… - caritas_milano : La didattica a distanza ha fortissimi limiti Aumenta le disuguaglianze sociali, produce isolamento e difficoltà re… - ricpuglisi : A mio parere la foto che simboleggi la seconda ondata della pandemia #Covid19 in Italia dovrebbe essere questa: g… - twittmta : RT @R_Ricci_INVALSI: Invalsi, arrivano le prove fai da te per la didattica a distanza- - SamRaccosta : RT @marcocattaneo: Sì, la didattica a distanza è spiacevole per tutti, ma per qualcuno diventa un’impossibilità orsa a ostacoli. Aiutiamo b… -