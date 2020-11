Ricongiungimenti Natale | nuove regole per figli e coppie | servirà il certificato di residenza?

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo una Pasqua chiusi in casa e consapevoli di dover rinunciare ai classici cenoni, per le festività in arrivo gli italiani sperano almeno di poter restare fedeli al vecchio adagio del...

Ultime Notizie dalla rete : Ricongiungimenti Natale

In sei, massimo in otto, attorno al tavolo. Assieme ai soli parenti stretti. E con un rigido coprifuoco, che permetta però di partecipare alla messa di mezzanotte la sera di Natale.Dopo una Pasqua chiusi in casa e consapevoli di dover rinunciare ai classici cenoni, per le festività in arrivo gli italiani sperano almeno di poter restare fedeli al vecchio adagio del «Natale con i ...