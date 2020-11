Pensioni dicembre 2020 e tredicesima: quando arriva il pagamento dell’Inps (Di martedì 24 novembre 2020) ? E’ questa la domanda che si pongono tutti i titolari di pensione che attendono con ansia il prossimo mese per vedersi recapitare un assegno decisamente più cospicuo che prevede, appunto, anche la tredicesima come “piccolo” regalo natalizio. L’Inps ha già fissato modalità e date per il pagamento della pensione di dicembre 2020: si partirà già dal 25 novembre e anche questo mese, così come è stato per tutto l’ultimo periodo caratterizzato dal Covid, i pagamenti saranno scaglionati al fine di evitare assembramenti. Pensioni dicembre 2020: quando arriva il pagamento dell’Inps? Già a partire dalla mattinata di mercoledì 25 novembre, i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 novembre 2020) ? E’ questa la domanda che si pongono tutti i titolari di pensione che attendono con ansia il prossimo mese per vedersi recapitare un assegno decisamente più cospicuo che prevede, appunto, anche lacome “piccolo” regalo natalizio. L’Inps ha già fissato modalità e date per ildella pensione di: si partirà già dal 25 novembre e anche questo mese, così come è stato per tutto l’ultimo periodo caratterizzato dal Covid, i pagamenti saranno scaglionati al fine di evitare assembramenti.il? Già a partire dalla mattinata di mercoledì 25 novembre, i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o ...

PerugiaToday : Pensioni di dicembre e tredicesima, la data del pagamento e il calendario in ordine alfabetico per il ritiro allo s… - SienaFree : Poste Italiane, in provincia di Siena pensioni di dicembre con la 13ª in pagamento dal 25 novembre - pescaranews : Poste Italiane: in Provincia di Pescara le pensioni di dicembre con la tredicesima in pagamento dal 25 novembre - SanteramoLivei1 : slPoste Italiane: ritiro pensioni di dicembre a partire da domani - comunecalcinaia : L'amministrazione comunica che gli Uffici Postali di Calcinaia e Fornacette saranno aperti dal 25 Novembre al 1° Di… -