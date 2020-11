Montalbano – Amore: la trama, il cast ed il finale (Di martedì 24 novembre 2020) Amore è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 19 febbraio 2018 ed in replica il 24 novembre 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un caso legato al tema dell’Amore. Amore, trama Michela Prestia (Serena Iansiti), bellissima ragazza, scompare. Michela ha avuto un passato difficile: rifiutata dalla famiglia da giovane, ha avuto a che fare con uomini che l’hanno sempre sfruttata, costringendola a prostituirsi, come il mafioso Nicola Magnano (Enzo Curcurù). Ma la ragazza, da tempo, ha iniziato a convivere con Saverio Moscato (Fabrizio Ferracane), che la ama alla follia. Per questo, quando la ragazza scompare e tutti pensano che sia semplicemente ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 24 novembre 2020)è il titolo di un episodio de Il Commissario, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 19 febbraio 2018 ed in replica il 24 novembre 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un caso legato al tema dell’Michela Prestia (Serena Iansiti), bellissima ragazza, scompare. Michela ha avuto un passato difficile: rifiutata dalla famiglia da giovane, ha avuto a che fare con uomini che l’hanno sempre sfruttata, costringendola a prostituirsi, come il mafioso Nicola Magnano (Enzo Curcurù). Ma la ragazza, da tempo, ha iniziato a convivere con Saverio Moscato (Fabrizio Ferracane), che la ama alla follia. Per questo, quando la ragazza scompare e tutti pensano che sia semplicemente ...

Raicomspa : Questa sera si torna a Vigata con l'episodio 'Amore' de Il Commissario #Montalbano, in prima serata su #Rai1… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Il commissario Montalbano - Amore (Fiction) #StaseraInTV 24/11/2020 #PrimaSerata #ilcommissariomontalbano-amore @RaiUno - OnlyPopPlease1 : RT @RaiUno: 'Una storia toccante per dire sempre no alla violenza sulle donne.' Tratto dalle opere di #AndreaCamilleri, #IlCommissarioMonta… - OnlyPopPlease1 : RT @Raicomspa: Questa sera si torna a Vigata con l'episodio 'Amore' de Il Commissario #Montalbano, in prima serata su #Rai1 @carlopalomar… - daydream_sara : RT @RaiUno: 'Una storia toccante per dire sempre no alla violenza sulle donne.' Tratto dalle opere di #AndreaCamilleri, #IlCommissarioMonta… -