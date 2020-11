Agricoltura e attrezzature: come trattare il terreno (Di martedì 24 novembre 2020) In ambito agricolo, è davvero vasto l’assortimento di attrezzi che sono necessari per il trattamento del terreno e la coltivazione delle piante. Erpice, vangatrice e aratro sono destinati al primo scopo, ma le operazioni che devono essere eseguite nel complesso sono molte di più. Per esempio, i rulli compressori servono a fare in modo che il terreno aderisca ai semi: si tratta di rulli in metallo, in genere dentati, molto pesanti. Vi si ricorre dopo la semina, e tra l’altro consentono di rompere le zolle presenti. A che cosa serve una trapiantatrice Ci sono, poi, le macchine che agevolano il trapianto, di cui non si può fare a meno nel settore orticolo professionale: di certo i trapianti non possono essere effettuati a mano come si farebbe con un orto privato. Nella maggior parte dei casi si tratta di macchine che vengono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) In ambito agricolo, è davvero vasto l’assortimento di attrezzi che sono necessari per il trattamento dele la coltivazione delle piante. Erpice, vangatrice e aratro sono destinati al primo scopo, ma le operazioni che devono essere eseguite nel complesso sono molte di più. Per esempio, i rulli compressori servono a fare in modo che iladerisca ai semi: si tratta di rulli in metallo, in genere dentati, molto pesanti. Vi si ricorre dopo la semina, e tra l’altro consentono di rompere le zolle presenti. A che cosa serve una trapiantatrice Ci sono, poi, le macchine che agevolano il trapianto, di cui non si può fare a meno nel settore orticolo professionale: di certo i trapianti non possono essere effettuati a manosi farebbe con un orto privato. Nella maggior parte dei casi si tratta di macchine che vengono ...

Alfonso0070 : RT @pleporace: #Calabria AGRICOLTURA, BANDI DA 4 MILIONI PER IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE AZIENDE A disposizione fondi per acquisto d… - pleporace : #Calabria AGRICOLTURA, BANDI DA 4 MILIONI PER IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE AZIENDE A disposizione fondi per a… - gelonet75 : @bonnie379 @pievenondicento In agricoltura sono frequenti: chi ci mette i locali chi le attrezzature chi le materi… - Peppe_FN : ..materiali da costruzione(incluse ceramiche e piastrelle)in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di art… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura attrezzature Agricoltura: a disposizione fondi per acquisto di macchinari, attrezzature e impianti Il Meridio CNH Industrial, New Holland e Legambiente insieme per l'agricoltura sostenibile

Presentato il progetto "Evoluzione Terra" che, con approccio innovativo, si rivolge a pratiche di agricoltura sostenibile e sociale nelle aziende agricole partecipanti ...

Siria: milizie filo-turche saccheggiano chiesa e terreni agricoli presso Al Hasaka

Milizie vicine alle forze della Turchia hanno rubato mobili, attrezzi, oggetti di vario tipo e attrezzature elettriche dalla chiesa di ...

Presentato il progetto "Evoluzione Terra" che, con approccio innovativo, si rivolge a pratiche di agricoltura sostenibile e sociale nelle aziende agricole partecipanti ...Milizie vicine alle forze della Turchia hanno rubato mobili, attrezzi, oggetti di vario tipo e attrezzature elettriche dalla chiesa di ...