Covid, la provocazione della Cina: "La pandemia è nata in Italia" (Di martedì 24 novembre 2020) . A riportarlo sono stati il Times e il New York Post in un recente articolo I funzionari del governo di Pechino hanno diffuso un nuovo studio secondo cui il contagio iniziale di coronavirus potrebbe essere partito in Italia già a settembre 2019. Uno scoppio L'articolo proviene da Inews.it.

