Renzi torna a chiedere un rimpasto per gestire i soldi del Recovery: “Rafforzare squadra di governo, ci sono da spendere 200 miliardi” (Di domenica 22 novembre 2020) È tornato ad attaccare contro la maggioranza di cui fa parte. Anzi solo un pezzo di maggioranza: quello rappresentato dal Movimento 5 stelle. Ma stavolta ha chiarito quale è l’obiettivo: un rimpasto di governo per gestire i soldi del Recovery fund. Se per mesi ha negato di chiedere poltrone per il suo piccolo partito, adesso Matteo Renzi esplicità quale sarà la sua strategia politica da qui a fine legislatura . E lo fa con due frasi, pronunciate in collegamento con In mezz’ora su Rai 3. “Il tema di rafforzare la squadra di governo c’è anche se non si allarga la maggioranza. Noi dobbiamo uscire da questa fase di emergenza, direi dopo la legge di bilancio, con una squadra più forte perché ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Èto ad attaccare contro la maggioranza di cui fa parte. Anzi solo un pezzo di maggioranza: quello rappresentato dal Movimento 5 stelle. Ma stavolta ha chiarito quale è l’obiettivo: undiperdelfund. Se per mesi ha negato dipoltrone per il suo piccolo partito, adesso Matteoesplicità quale sarà la sua strategia politica da qui a fine legislatura . E lo fa con due frasi, pronunciate in collegamento con In mezz’ora su Rai 3. “Il tema di rafforzare ladic’è anche se non si allarga la maggioranza. Noi dobbiamo uscire da questa fase di emergenza, direi dopo la legge di bilancio, con unapiù forte perché ci ...

