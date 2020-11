LIVE Medvedev-Thiem 4-6, Finale ATP Finals DIRETTA: l’austriaco conquista il primo set! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07 Dominic Thiem conquista il primo parziale per 6 giochi a 4 grazie al break del quinto gioco dove Medvedev ha gestito molto male il turno di servizio: ci sarà un’altra rimonta del russo? FINE primo SET 6-4 DOMINIC Thiem conquista IL primo set! l’austriaco passa Medvedev con il diritto aiutato dal nastro. 40-30 SET POINT Thiem! Grande prima per lui. 30-30 Errore grave del russo con il diritto. 15-30 Diritto in accelerazione in risposta di Medvedev. 15-15 l’austriaco dal centro del campo trova il diritto diagonale vincente. 0-15 Thiem spinge con il diritto ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.07 Dominicilparziale per 6 giochi a 4 grazie al break del quinto gioco doveha gestito molto male il turno di servizio: ci sarà un’altra rimonta del russo? FINESET 6-4 DOMINICILpassacon il diritto aiutato dal nastro. 40-30 SET POINT! Grande prima per lui. 30-30 Errore grave del russo con il diritto. 15-30 Diritto in accelerazione in risposta di. 15-15dal centro del campo trova il diritto diagonale vincente. 0-15spinge con il diritto ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals #Thiem si aggiudica il #primoset contro #Medvedev 6-4! #live - zazoomblog : LIVE Medvedev-Thiem 2-1 Finale ATP Finals DIRETTA: meglio il russo in avvio! - #Medvedev-Thiem #Finale #Finals - zazoomblog : LIVE – Thiem-Medvedev 0-1 finale Atp Finals 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Thiem-Medvedev #finale #Finals #2020: - zazoomblog : LIVE – Thiem-Medvedev 3-2 finale Atp Finals 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Thiem-Medvedev #finale #Finals #2020: - zazoomblog : LIVE Medvedev-Thiem 1-0 Finale ATP Finals DIRETTA: si comincia a Londra! - #Medvedev-Thiem #Finale #Finals… -