Lapo Elkann promuove Pirlo: “Maestro non a caso”. Su Maradona: “Gli sono vicino” (Di domenica 22 novembre 2020) La Juventus torna a guardare con rinnovate ambizioni la classifica di Serie A. I campioni d'Italia in carica si sono imposti in maniera convincente contro il Cagliari. Lapo Elkann si mostra decisamente soddisfatto della formazione bianconera ai microfoni di 90° minuto sulle reti Rai: "sono orgogliosissimo di Pirlo, è chiamato Maestro non a caso. Cristiano è invece il leader della squadra. Pirlo sta facendo un lavoro egregio. I media ed i giornali non gli hanno dato tempo di far vedere di cosa sia capace. Sia Pirlo che Cristiano così come tutta la squadra ieri hanno dato una dimostrazione eccezionale. E' stata la gara più bella dell'anno. sono fandonie. Penso Ronaldo sia estremamente contento di dove si trovi e lo dimostrano i risultati sul campo, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) La Juventus torna a guardare con rinnovate ambizioni la classifica di Serie A. I campioni d'Italia in carica siimposti in maniera convincente contro il Cagliari.si mostra decisamente soddisfatto della formazione bianconera ai microfoni di 90° minuto sulle reti Rai: "orgogliosissimo di, è chiamato Maestro non a caso. Cristiano è invece il leader della squadra.sta facendo un lavoro egregio. I media ed i giornali non gli hanno dato tempo di far vedere di cosa sia capace. Siache Cristiano così come tutta la squadra ieri hanno dato una dimostrazione eccezionale. E' stata la gara più bella dell'anno.fandonie. Penso Ronaldo sia estremamente contento di dove si trovi e lo dimostrano i risultati sul campo, ...

