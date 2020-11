Borussia Dortmund, Moukoko nella storia: a sedici anni e un giorno è il debuttante più giovane (Di domenica 22 novembre 2020) Youssoufa Moukoko è già nella storia. Il giovanissimo talento di origine camerunense ma di passaporto tedesco ha fatto oggi il suo esordio nella prima squadra del Borussia Dortmund, prendendo il posto di Haaland a cinque minuti dalla fine nel 5-2 sull’Hertha, posticipo di Bundesliga: a 16 anni e un giorno è il debuttante più giovane di sempre nel massimo campionato tedesco, strappando il primato a Nuri Sahin (16 anni e 335 giorni). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Youssoufaè già. Il giovanissimo talento di origine camerunense ma di passaporto tedesco ha fatto oggi il suo esordioprima squadra del, prendendo il posto di Haaland a cinque minuti dalla fine nel 5-2 sull’Hertha, posticipo di Bundesliga: a 16e unè ilpiùdi sempre nel massimo campionato tedesco, strappando il primato a Nuri Sahin (16e 335 giorni). SportFace.

