“Matrimonio a prima vista” | l’edizione più velenosa di sempre ha un finale distopico

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 novembre 2020) Avvertimento: sebbene la puntatadivista sei mesi dopo” sia già disponibile su DPlay Plus, qualcuno potrebbe non averla ancora vista e dunque continuate a leggere questo articolo solo se non siete allergici allo spoiler. E ora veniamo a noi. Anzi. a loro. Questa edizione diè forse la più riuscita di tutte le edizioni del programma per ragioni che hanno a che fare, anche, con il caso. La coppia Sitara/Gianluca per esempio è esistita solo in virtù del fatto che ne è “saltata” un’altra all’ultimo momento per via del lockdown e dunque si potrebbe parlare di successo da serendipity. “Serendipity” che è la cifra di questa edizione, in cui succedono delle cose che poi producono effetti diversi dal previsto e ne fanno succedere delle ...