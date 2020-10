Tennis, Lorenzo Sonego: “Sono molto felice, non era facile giocare dopo aver battuto Djokovic” (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego ha sconfitto il britannico Daniel Evans per 6-3 6-4 e si è così qualificato alla Finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il piemontese, ieri capace di firmare l’impresa contro il fuoriclasse Novak Djokovic, ha annichilito anche l’avversario odierno con grande scioltezza a sicurezza nei propri mezzi tecnici. Il nostro portacolori è risultato impeccabile sul cemento indoor della capitale austriaca e ha staccato il pass per l’atto conclusivo, dove incrocerà il russo Andrey Rublev, attuale numero 8 al mondo. Lorenzo Sonego, ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, era entrato nel tabellone principale da lucky loser e si è reso protagonista di una settimana stellare. Ora il sogno è quello di alzare al cielo il trofeo e fare saltare totalmente il ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)ha sconfitto il britannico Daniel Evans per 6-3 6-4 e si è così qualificato alla Finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il piemontese, ieri capace di firmare l’impresa contro il fuoriclasse Novak Djokovic, ha annichilito anche l’avversario odierno con grande scioltezza a sicurezza nei propri mezzi tecnici. Il nostro portacolori è risultato impeccabile sul cemento indoor della capitale austriaca e ha staccato il pass per l’atto conclusivo, dove incrocerà il russo Andrey Rublev, attuale numero 8 al mondo., ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, era entrato nel tabellone principale da lucky loser e si è reso protagonista di una settimana stellare. Ora il sogno è quello di alzare al cielo il trofeo e fare saltare totalmente il ...

