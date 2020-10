Scoperto un sito archeologico straordinario in Italia: resti di abitazioni, strade e la sepoltura di un bimbo (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante i lavori per la realizzazione di un metanodotto in Molise sono emerse stratificazioni complesse relative ad un ampio perido storico compreso tra Preistoria e Medioevo Gli scavi portati avanti per la realizzazione di un metanodotto hanno portato alla luce una scoperta archeologica a dir poco straordinaria. Accade in Molise ed in particolare nel comune … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante i lavori per la realizzazione di un metanodotto in Molise sono emerse stratificazioni complesse relative ad un ampio perido storico compreso tra Preistoria e Medioevo Gli scavi portati avanti per la realizzazione di un metanodotto hanno portato alla luce una scoperta archeologica a dir poco straordinaria. Accade in Molise ed in particolare nel comune … L'articolo NewNotizie.it.

Durante i lavori per la realizzazione di un metanodotto in Molise sono emerse stratificazioni complesse relative ad un ampio perido storico compreso tra Preistoria e Medioevo ...

