Oltre 31mila i positivi Milano e Torino | Rt a 2

(Di sabato 31 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Non frena il virus. Troppo presto per vedere gli effetti dell'ultimo dpcm. Quelli, semmai ci saranno, non arriveranno prima di due o tre settimane. Non frena il virus. Troppo presto per vedere gli effetti dell'ultimo dpcm. Quelli, semmai ci saranno, non arriveranno prima di due o tre settimane. Intanto il bollettino del ministero della Salute torna ad essere per tanti un appuntamento quotidiano fisso, con gli occhi puntati alla curva epidemiologica, in attesa di una flessione che allontani lo spettro del lockdown. Per ora i dati continuano ad essere allarmanti. Ieri si è registrata un'altra impennata dei contagi: 31.084 nuovi, 4.253 più del giorno precedente, a fronte di un numero record di tamponi processati, 215.085. I decessi sono 199, tanti ma in lieve calo rispetto ai 217 di giovedì. Crescono i ricoveri ...