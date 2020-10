Una Vita, 30 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Nulla di grave per Lolita (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una Vita, 30 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 30 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. La famiglia Palacios sarà molto in pensiero per Lolita. La giovane, infatti, che aspetta il suo primo figlio, si è sentita male. Ha accusato una serie di forti dolori all’addome e preoccupati che potesse trattarsi di qualcosa legato al bambino si sono tutti allarmati. Il medico visiterà Lolita, tutti saranno in ansia per il responso ma alla fine si ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una, 30: ecco cosa succeder&a; nelladiin onda su Canale 5 Una, 30: ecco cosa succeder&a; nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. La famiglia Palacios sar&a; molto in pensiero per. La giovane, infatti, che aspetta il suo primo figlio, si &e; sentita male. Ha accusato una serie di forti dolori all’addome e preoccupati che potesse trattarsi di qualcosa legato al bambino si sono tutti allarmati. Il medico visiter&a, tutti saranno in ansia per il responso ma alla fine si ...

