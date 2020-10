Mostri | delitti e sparizioni | cosa significa fare l’investigatore privato in Italia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Investigatore: due parole in grado di richiamare immediatamente alla mente un’immagine, un archetipo ben preciso. Innumerevoli i film che, dagli anni ’50 circa, hanno stigmatizzato l’idea dell’investigatore, quello con impermeabile, cappello, sguardo da duro e oscuro passato d’ordinanza. Ancora prima, il lavoro è stato molto intaccato da personaggi letterari come Hercules Poirot, Sherlock Holmes, Miss Marple e via dicendo. La realtà dei fatti, però, è molto diversa:vuol direl’investigatorein? The Social Post ha intervistato uno dei migliori, il criminologo Davide Cannella. Chi è l’investigatoreDavide Cannella Il Mostro di Firenze, il ...