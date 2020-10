Coronavirus, Alberto Zangrillo ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Gruber mi cita spesso a ‘Otto e mezzo’, ma non mi invita mai” (Di sabato 31 ottobre 2020) “La dottoressa Gruber indirittemente mi cita molto spesso, ma non ho mai ricevuto un invito da lei”. Così Alberto Zangrillo, primario del reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove tutti i venerdì alle 22.45 rispetto a una sua eventuale partecipazione al programma ‘Otto e mezzo’, condotto da Lilli Gruber su La7. “Un giorno l’avevo anche sentita perché volevo spiegare una situazione che credo sia importante per tutti”. Riguardo agli atteggiamenti riduzionisti di certa parte dell’opposizione, Zangrillo ha dichiarato: “Ritengo che per quanto assolutamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “La dottoressa Gruber indirittemente mimolto, ma non ho mai ricevuto un invito da lei”. Così, primario del reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sultutti i venerdì alle 22.45 rispetto a una sua eventuale partecipazione al programma ‘Otto e;, condotto da Lilli Gruber su La7. “Un giorno l’avevo anche sentita perché volevo spiegare una situazione che credo sia importante per tutti”. Riguardo agli atteggiamenti riduzionisti di certa parte dell’opposizione,ha dichiarato: “Ritengo che per quanto assolutamente ...

TgrPiemonte : #Coronavirus, nuova stretta in Piemonte. Da lunedì solo didattica a distanza alle superiori e posti dimezzati sui t… - La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) commenta le parole di apertura all'opposizione di Walter Verini (PD): 'Il suo afflat… - fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - clikservernet : Coronavirus, Alberto Zangrillo ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Gruber mi cita spesso a ‘Otto e mezzo’, ma non mi inv… - clikservernet : Coronavirus, Alberto Zangrillo ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il governo Conte si sta comportando bene. Mi sento ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Alberto Coronavirus, Alberto Zangrillo ospite di Accordi&Disaccordi venerdì 30 ottobre alle 22 Il Fatto Quotidiano Massimo Galli, il virologo sessantottino che "presidia" giornali e tv

Ecco chi è Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, con un passato nelle fila del movimento studentesco del '68 ...

COVID, A ISOLA DEL GRAN SASSO E CROGNALETO INDICI PREOCCUPANTI: CTS, NO ZONA ROSSA MA PIU’ RESTRIZIONI

Nel confronto gestito dal responsabile della emergenza, Alberto Albani, e dal direttore del Dipartimento regionale della Salute, Claudio D’Amario, si è parlato ad esempio di chiusura di negozi ...

Ecco chi è Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, con un passato nelle fila del movimento studentesco del '68 ...Nel confronto gestito dal responsabile della emergenza, Alberto Albani, e dal direttore del Dipartimento regionale della Salute, Claudio D’Amario, si è parlato ad esempio di chiusura di negozi ...