Borussia Monchengladbach-RB Lipsia sabato | ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Posticipo deldi questa sesta giornata di Bundesliga che è una sfida in ottica zona champions trae RB. Impresa sfiorata quella della squadra di Rose in champions League contro il Real Madrid. In vantaggio di due gol fino a 3 minuti dalla fine, ha subito una rimonta beffa nel recupero che al … InfoBetting: Scommesse Sportive e