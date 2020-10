Andrea Zelletta smentito da Alice Fabbrica a Mattino Cinque: mostrati i messaggi incriminati (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alice Fabbrica prova ancora a smascherare Andrea Zelletta con l'aiuto di Federica Panicucci che, a Mattino Cinque, mostra i messaggi che inchioderebbero il concorrente del GF Vip 5. Alice Fabbrica non molla l'osso e nonostante l'uscita di Andrea Zelletta dalla casa del GF Vip (che dovrebbe essere momentanea) la ragazza si presenta a Mattino Cinque per urlare a gran voce che quella da lei raccontata è la verità. Di quale racconto si parla? Piccolo recap: un paio di settimane fa la relazione tra Andrea Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed ex tronista di Uomini e Donne, e Natalia Paragoni era stata messa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020)prova ancora a smascherarecon l'aiuto di Federica Panicucci che, a, mostra iche inchioderebbero il concorrente del GF Vip 5.non molla l'osso e nonostante l'uscita didalla casa del GF Vip (che dovrebbe essere momentanea) la ragazza si presenta aper urlare a gran voce che quella da lei raccontata è la verità. Di quale racconto si parla? Piccolo recap: un paio di settimane fa la relazione tra, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed ex tronista di Uomini e Donne, e Natalia Paragoni era stata messa ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - infoitcultura : 'Perché è uscito improvvisamente'. GF Vip: Andrea Zelletta, nella casa (e fuori) cominciano a venire fuori i motivi - stanzablu_ : choose your character #GFVIP i’m Andrea Zelletta as Bruce perchè mi manca il mio comodino preferito???? - manukotro : Qualcuno sa perché Andrea Zelletta é uscito dalla casa? #GFVIP - annamontano1991 : Strano che il grande fratello non dia ancora notizie di Andrea Zelletta #GFVIP -