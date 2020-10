Allarme Covid, a Milano ambulanze in coda ai pronto soccorso: 'Peggio di marzo' (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'È Peggio che a marzo, con le ambulanze in coda davanti agli ospedali: anche sei ore di attesa per lasciare un paziente o trasferirlo in un'altra struttura'. È l'Allarme dei soccorritori: ieri, al ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'Èche a, con leindavanti agli ospedali: anche sei ore di attesa per lasciare un paziente o trasferirlo in un'altra struttura'. È l'dei soccorritori: ieri, al ...

NicolaPorro : Allarme su dati e contagi, #lockdown e coprifuoco. Il Covid e il regime della ?????????? ?? - HuffPostItalia : L'allarme dei cardiologi: 'Coi reparti chiusi per Covid, rischio più morti già dal mese prossimo' - MediasetTgcom24 : Covid, allarme cardiologi: con reparti chiusi si rischia catastrofe #coronavirus - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - Lazialibera1 : RT @Corriere: Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Covid, scatta l'allarme rosso negli uffici comunali: esami e quarantena Corriere Adriatico Il primo Natale senza Santa Lucia? Ambulanti in allarme

A rischio la tradizionale fiera al Portico dei Servi. "I mercatini non sono vietati, il Comune non ci abbandoni" ...

Al San Matteo di Pavia aumentano i ricoveri anche tra i più pazienti più piccoli: "Siamo ripiombati nel baratro"

"Aumentiamo le riconversioni di 20 posti letto Covid ogni 3 giorni, attualmente siamo a 115 pazienti positivi ricoverati, speriamo non arrivare ai 350 che avevamo nel periodo di marzo" a lanciare l'al ...

A rischio la tradizionale fiera al Portico dei Servi. "I mercatini non sono vietati, il Comune non ci abbandoni" ..."Aumentiamo le riconversioni di 20 posti letto Covid ogni 3 giorni, attualmente siamo a 115 pazienti positivi ricoverati, speriamo non arrivare ai 350 che avevamo nel periodo di marzo" a lanciare l'al ...