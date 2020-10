VIDEO | Roccuzzo fuori da X Factor | “Basta attacchi ad Emma | un giorno duetterò con lei”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Timidezza e decisione, convinzione dei propri mezzi e una forte sensibilità. Giuseppe Roccuzzo, per tutti solo Roccuzzo, forse il più amato degli eliminati della storia di X Factor, si racconta. Intervistato dall’agenzia Dire, ripercorre il periodo che lo ha portato da essere un semplice appassionato di musica, ad un cantante riconosciuto, con tanto di singolo ‘Ricominciamo da qui’ che ha messo insieme oltre 32mila visualizzazioni su Youtube. La sua eliminazione, la scelta di Emma di non portarlo ai live, ha creato parecchio malumore tra i fan del programma, che hanno letteralmente preso d’assalto i social per esprimere il proprio malcontento. Dell’eliminazione sapeva già da un mesetto almeno, visto che la puntata era stata registrata settimane fa: “Era da un mesetto che cercavo di recuperare, l’eliminazione l’ho metabollizzata- racconta Roccuzzo all’agenzia Dire- È stata tosta rivedere la puntata, ma è stato bello vedere tanta gente che mi ha sostenuto dopo l’uscita. Tantissime persone mi hanno scritto, incoraggiato a continuare”.

