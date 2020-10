Juventus U23, terminato l’isolamento dopo i tanti casi di coronavirus (Di giovedì 29 ottobre 2020) “In applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario presso il JHotel del gruppo squadra U23 precedentemente comunicato”. Lo ha scritto la Juventus in una nota ufficiale in cui si comunica che la selezione U23, che milita nel girone A di Serie C, ha terminato il periodo di isolamento fiduciario resosi necessario per via dei numerosi casi di coronavirus. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) “In applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario presso il JHotel del gruppo squadra U23 precedentemente comunicato”. Lo ha scritto lain una nota ufficiale in cui si comunica che la selezione U23, che milita nel girone A di Serie C, hail periodo di isolamento fiduciario resosi necessario per via dei numerosidi

