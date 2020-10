Il Covid miete una nuova vittima in Irpinia, deceduto un 87enne di Mirabella (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri sera, al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 87enne di Mirabella Eclano (Av). Arrivata a bordo di un’ambulanza del 118 in gravissime condizioni, l’anziana è risultata positiva al tampone rapido. È deceduta dopo poche ore. Questa mattina, l’esito del tampone molecolare naso-faringeo effettuato prima del decesso e processato nella notte ha confermato la positività della donna al nuovo Coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri sera, al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, unadiEclano (Av). Arrivata a bordo di un’ambulanza del 118 in gravissime condizioni, l’anziana è risultata positiva al tampone rapido. È deceduta dopo poche ore. Questa mattina, l’esito del tampone molecolare naso-faringeo effettuato prima del decesso e processato nella notte ha confermato la positività della donna al nuovo Coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

riclorenzini : Non so dire quanto sono dispiaciuto. Un ristorante di altissimo livello, in un’antica locanda/stazione di posta sul… - LucaMercanti1 : Il Covid miete una vittima illustre: chiude la storica Locanda La Clusaz - LelloPinto : RT @LelloPinto: Se ci fossero piu #Zangrillo in questo Paese il lockdown sarebbe un miraggio e un ricordo di marzo. Ma a tutti i costi non… - LelloPinto : Se ci fossero piu #Zangrillo in questo Paese il lockdown sarebbe un miraggio e un ricordo di marzo. Ma a tutti i co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid miete Il Covid miete una vittima illustre: chiude la storica Locanda La Clusaz - News VDA gazzettamatin.com Coronavirus, le parole di D’Amato: “Pronti alla battaglia su Roma”

Un decremento che sicuramente è positivo ma che non può far sorridere. I numeri sono ancora elevati e il Covid-19 continua a mietere vittime: 19 nel solo Lazio ieri. Queste misure saranno necessarie ...

“Dati Covid ad Alghero inesatti, in sorveglianza tra i 120 e 150”

"I dati comunicati ieri dal sindaco indicano in Alghero 47 persone positive e 39 in sorveglianza attiva. 47 positivi, stesso numero dato dal sindaco 2 giorni fa, seppure, come peraltro confermato ...

Un decremento che sicuramente è positivo ma che non può far sorridere. I numeri sono ancora elevati e il Covid-19 continua a mietere vittime: 19 nel solo Lazio ieri. Queste misure saranno necessarie ..."I dati comunicati ieri dal sindaco indicano in Alghero 47 persone positive e 39 in sorveglianza attiva. 47 positivi, stesso numero dato dal sindaco 2 giorni fa, seppure, come peraltro confermato ...