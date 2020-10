FVG: 8 milioni di euro destinati a residenze anziani e disabili (Di giovedì 29 ottobre 2020) “In questo assestamento abbiamo deciso di stanziare 8 milioni di euro a ristoro delle maggiori spese sostenute dalle residenze anziani e disabili a causa del Coronavirus”. Lo afferma il vice governatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto oggi in Consiglio regionale durante il dibattito sul ddl 111/2020 ‘Misure finanziarie intersettoriali’. “La grave emergenza epidemiologica che stiamo vivendo non deve essere superata da una pericolosa crisi di carattere sociale – ha sottolineato Riccardi -. È il momento di pesare con cura le nostre parole. Per questo abbiamo apprezzato gli interventi di quelle forze politiche che in Aula hanno usato toni responsabili e costruttivi, seguendo l’appello all’unità formulato oggi dal ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) “In questo assestamento abbiamo deciso di stanziare 8dia ristoro delle maggiori spese sostenute dallea causa del Coronavirus”. Lo afferma il vice governatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto oggi in Consiglio regionale durante il dibattito sul ddl 111/2020 ‘Misure finanziarie intersettoriali’. “La grave emergenza epidemiologica che stiamo vivendo non deve essere superata da una pericolosa crisi di carattere sociale – ha sottolineato Riccardi -. È il momento di pesare con cura le nostre parole. Per questo abbiamo apprezzato gli interventi di quelle forze politiche che in Aula hanno usato toni responsabili e costruttivi, seguendo l’appello all’unità formulato oggi dal ...

Trieste, 29 ott - "Con questa manovra d'assestamento di bilancio la Regione stanzia complessivamente per le attività produttive oltre 24milioni di euro, dei quali ben 18 milioni per gli interventi a ...

