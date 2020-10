Covid: Puglisi (Minlavoro): “Investire nel digitale per lavoro agile e dad” (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – “E’ necessario programmare investimenti nelle infrastrutture digitali a favore delle aree interne del Paese con accesso a nuovi dispositivi tecnologici per consentire alla più ampia fascia possibile di popolazione di essere inclusa nei percorsi del ‘lavoro agile‘ e della ‘didattica a distanza‘. E’ una priorità non più rinviabile resa ancor più necessaria dall’emergenza coronavirus nel caso si arrivi, cosa che nessuno auspica, ad un secondo lockdown”. Lo ha annunciato Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del lavoro e delle Politiche sociali, nel corso del webinar promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri in collaborazione con l’Istituto Nazionale Esperti Contabili, in occasione della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – “E’ necessario programmare investimenti nelle infrastrutture digitali a favore delle aree interne del Paese con accesso a nuovi dispositivi tecnologici per consentire alla più ampia fascia possibile di popolazione di essere inclusa nei percorsi del ‘‘ e della ‘didattica a distanza‘. E’ una priorità non più rinviabile resa ancor più necessaria dall’emergenza coronavirus nel caso si arrivi, cosa che nessuno auspica, ad un secondo lockdown”. Lo ha annunciato Francesca, sottosegretario al ministero dele delle Politiche sociali, nel corso del webinar promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri in collaborazione con l’Istituto Nazionale Esperti Contabili, in occasione della ...

