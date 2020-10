Coronavirus nel Lazio, 1.995 nuovi positivi, 1.053 a Roma, e 15 decessi in 24 ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre. I nuovi positivi sono 1.995, 1.053 a Roma, e 15 decessi in 24 ore. Su oltre 25 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.995 casi ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020)nel, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre. Isono 1.995, 1.053 a, e 15in 24 ore. Su oltre 25 mila tamponi oggi nelsi registrano 1.995 casi ...

you_trend : ?? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra l'evoluzione nel tempo delle 3 tipologie di attualmente positivi: ricove… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus In arrivo 500 nuovi operatori per il tracciamento dei positivi e dei loro contatti. Lavoreran… - RegioneLazio : SU OLTRE 25 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO (+2.217) SI REGISTRANO 1.995 CASI POSITIVI (+32), 15 I DECESSI (-4) E 214 I… - Capobianco2005C : RT @wireditalia: Una mappa che racconta la situazione dell’epidemia da nuovo coronavirus nel nostro paese: mette insieme i tamponi effettua… - retesoletv : Alle 19.10 il #TgUmbria. In scaletta: • i #contagi da #Covid nel #carcere di #Terni • la #positivita al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, paura in India: superati gli 8 milioni di casi. Catalogna chiude i comuni la Repubblica Emergenza Covid, il virus non rallenta: nel Biellese due decessi e 103 contagiati in più di ieri

Un’altra giornata difficile nel Biellese. Secondo il bollettino della Regione Piemonte in provincia ci sono due decessi e 103 contagiati in più rispetto a ieri. Il bollettino Oggi l’Unità di crisi del ...

Coronavirus: chef La Mantia, 'pronto a consegnare chiavi ristorante a Conte'

Roma, 29 ott. (Labitalia) - "Se continuerà così, sarò costretto ad un gesto eclatante: porterò le chiavi del mio ristorante al premier Conte. Saprà certamente cosa farne". Così lo chef Filippo La Mant ...

Un’altra giornata difficile nel Biellese. Secondo il bollettino della Regione Piemonte in provincia ci sono due decessi e 103 contagiati in più rispetto a ieri. Il bollettino Oggi l’Unità di crisi del ...Roma, 29 ott. (Labitalia) - "Se continuerà così, sarò costretto ad un gesto eclatante: porterò le chiavi del mio ristorante al premier Conte. Saprà certamente cosa farne". Così lo chef Filippo La Mant ...