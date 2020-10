Omofobia | la denuncia di Camilla | «I vicini mi bucano le gomme dell’auto perché sono lesbica» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mentre alla Camera riparte la discussione sul ddl Zan contro l’omotransfobia, nel Paese avvengono quotidianamente episodi di violenza nei confronti delle persone Lgbtq+. Uno è statoto su TikTok e Instagram daCannoni, infermiera di 23 anni, che da tempo subisce atti intimidatori da parte dei suoidi casa a Genova: «Quando seiin Italia si comportano così i tuoidi casa omofobi. Ti tolgono lo specchietto e tiquattrodella macchina. Ho fatto, ma ovviamente non si fa un c***o. Possiamo fare qualcosa, membri della comunità Lgbt, per avere dei c***o di diritti? Io mi sento chiamare ogni giorno put***a e pervertita, adessoarrivati a ...