Covid | in Campania 2 472 positivi su 15 mila tamponi 17 morti in 3 giorni

Ci sono 2.427 nuovi casi di Covid-19 in Campania su 15.030 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I sintomatici sono 31, 2.396 gli asintomatici. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. Il dato è leggermente più basso di quello presente nel bollettino di ieri, nel quale erano però presenti 238 casi di positività registrati a seguito di uno screening effettuato tra i residenti del comune zona rossa di Arzano. I morti registrati nelle ultime 24 ore, ma avvenuti tra il 24 e il 27 ottobre, sono 17, mentre sono 365 i guariti. Dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi in Campania ci sono stati 45.782 contagiati su 901.583 tamponi, 624 morti e 10.272 guariti. Sono 34.886 gli attualmente ...

28 Ottobre – "E' indispensabile potenziare la rete Covid in Campania, ma contestualmente va garantita la sopravvivenza di quanti ricorrono al sistema dell'emergenza e urgenza per patologie ...

