Converse racconta la black queerness in Italia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Mi chiamo Timothy, ma il mio nome d’arte è Thoé. Mi sono sempre considerato un amante dell’arte in tutte le sue forme.[…] Essere nero e queer in Italia è come svegliarsi ogni giorno con due segni stampati in fronte che ti rendono un bersaglio.»