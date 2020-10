Champions League | Juventus-Barcellona | dove vederla

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Riflettori puntati sul match, in programma stasera alle ore 21.00 e valido per il 2° turno della fase a gironi dellavederlo e le probabili formazioni, in programma stasera, con fischio d’inizio alle ore 21.00, nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino, valida per la seconda giornata del girone “G” di … L'articolo Curiosauro.