Spider-Man 3 | Tom Holland rivela lo script del nuovo filmma poi lo distrugge VIDEO

Spider-Man 3: Tom Holland rivela lo script del nuovo film...ma poi lo distrugge (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo aver confermato il set di Spider-Man 3 ad Atlanta, Tom Holland ora rivela di aver finalmente ricevuto la sceneggiatura del film ma rompe l'ipad in diretta. Tom Holland ha annunciato tramite i social di aver già ricevuto la sceneggiatura di Spider-Man 3 e promette che non la farà trapelare ma, mentre rivela la notizia aprendo l'iPad che contiene lo script, lo rompe in diretta. I fan di Spider-Man 3 sono sempre più curiosi di conoscere la trama del nuovo film con Tom Holland e l'attore è ben felice di condividere le novità con tutti loro. La giovane star ha deciso di condividere il momento in cui ha ricevuto l'iPad con la nuova sceneggiatura, rompendo però il dispositivo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo aver confermato il set di-Man 3 ad Atlanta, Tomoradi aver finalmente ricevuto la sceneggiatura del film ma rompe l'ipad in diretta. Tomha annunciato tramite i social di aver già ricevuto la sceneggiatura di-Man 3 e promette che non la farà trapelare ma, mentrela notizia aprendo l'iPad che contiene lo, lo rompe in diretta. I fan di-Man 3 sono sempre più curiosi di conoscere la trama delfilm con Tome l'attore è ben felice di condividere le novità con tutti loro. La giovane star ha deciso di condividere il momento in cui ha ricevuto l'iPad con la nuova sceneggiatura, rompendo però il dispositivo ...

