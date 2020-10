Medicina | l' odissea degli specializzandi | ecco la graduatoria ancora non definitiva

(Di martedì 27 ottobre 2020) Storia di un concorso troppo affollato che doveva farsi a luglio e a fine ottobre non hacertezze. Bisogna chiudere tutto entro il 30 dicembre, per non perdere medici in corsia

Heyyou05229942 : @anikeatable Ho fatto il corso per diventare operatore socio-sanitario e sta diventando un'odissea trovare un posto… -

Ma il concorso non si può considerare chiuso, in grado di definire quali giovani medici andranno alle scuole di specializzazione e, quindi, in corsia a fare pratica. Il ministero dell'Università ha ...“Siamo arrivati qui di mattina presto, abbiamo dovuto attendere e solo in un secondo momento ci è stato comunicato che i medici avrebbero iniziato non prima delle 10.30, per altro con le informazioni ...