Borat 2 | i fan del film lanciano una raccolta fondi per la babysitter Jeanise Jones

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In2 la figlia del protagonista si confronta con una donna assunta come, e i fan stanno raccogliendo deiper aiutare la donna. Tra i protagonisti di2 c'è anche la sessantaduenne, assunta per occuparsi di Tutar, la figlia del giornalista interpretato da Sacha Baron Cohen, e i fan stanno dimostrando il proprio apprezzamento per la donna con unaonline.non sapeva infatti di essere alle prese con un progetto satirico e ha dimostrato davanti alle telecamere di essere realmente preoccupata per la ragazza di cui doveva occuparsi, senza sapere che si trattava di un'attrice. In: Subsequent ...