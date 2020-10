Sport, cosa cambia con il nuovo Dpcm: dagli stadi chiusi alle discipline consentite (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sarà stata pure solo l’illusione di un passato che fatica a ritrovare spazio, ma rivedere anche solo mille tifosi allo stadio era un appiglio per continuare a sperare. L’ultimo Dpcm ha però sbarrato ancora le porte degli impianti Sportivi. Motivi di salute pubblica, ovviamente il primo pensiero in un momento come questo. Tornerà il silenzio negli stadi, almeno per un mese. Saranno ammessi solo giornalisti e addetti ai lavori. I tifosi dovranno continuare a seguire la loro squadra del cuore in televisione. Ma c’è anche a chi è andata molto peggio. Perché se nonostante tutto la Serie A e lo Sport professionistico nazionale potranno continuare a scendere in campo, devono fermarsi tutti gli altri. Dall’Eccellenza in giù, nessuno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sarà stata pure solo l’illusione di un passato che fatica a ritrovare spazio, ma rivedere anche solo mille tifosi alloo era un appiglio per continuare a sperare. L’ultimoha però sbarrato ancora le porte degli impiantiivi. Motivi di salute pubblica, ovviamente il primo pensiero in un momento come questo. Tornerà il silenzio negli, almeno per un mese. Saranno ammessi solo giornalisti e addetti ai lavori. I tifosi dovranno continuare a seguire la loro squadra del cuore in televisione. Ma c’è anche a chi è andata molto peggio. Perché se nonostante tutto la Serie A e loprofessionistico nazionale potranno continuare a scendere in campo, devono fermarsi tutti gli altri. Dall’Eccellenza in giù, nessuno ...

