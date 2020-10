Positivi al Covid, marito e moglie medici muoiono a una settimana di distanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il coronavirus sta uccidendo da tanti mesi in tutto il mondo e ci sono storie che commuovono l’intero pianeta. Una di queste proviene dall’estero e riguarda una coppia di medici che ha perso la vita. Gustavo Salemme e Adriana Cheble, questi i nomi delle vittime, erano dunque due dottori che si sono infettati all’interno di un ospedale mentre erano intenti a lavorare. Il terribile male del momento non ha lasciato loro scampo e sono stati così sopraffatti dal virus. I due avevano rispettivamente 67 e 62 anni, erano originari dell’Argentina ed erano nati nella città di Cordoba. Il matrimonio durava da lunghissimo tempo, infatti erano sposati da ben 40 anni ed avevano anche concepito tre figli, che adesso piangono la scomparsa dei genitori. Ciò che rattrista ancora di più è che marito e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il coronavirus sta uccidendo da tanti mesi in tutto il mondo e ci sono storie che commuovono l’intero pianeta. Una di queste proviene dall’estero e riguarda una coppia diche ha perso la vita. Gustavo Salemme e Adriana Cheble, questi i nomi delle vittime, erano dunque due dottori che si sono infettati all’interno di un ospedale mentre erano intenti a lavorare. Il terribile male del momento non ha lasciato loro scampo e sono stati così sopraffatti dal virus. I due avevano rispettivamente 67 e 62 anni, erano originari dell’Argentina ed erano nati nella città di Cordoba. Il matrimonio durava da lunghissimo tempo, infatti erano sposati da ben 40 anni ed avevano anche concepito tre figli, che adesso piangono la scomparsa dei genitori. Ciò che rattrista ancora di più è chee ...

