Milan, Leao avverte gli avversari: "Pensiamo davvero allo scudetto" Il Milan non riesce a conquistare i tre punti contro la Roma, ma si consola consolidando la leadership in classifica. Leao analizza la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport: "Peccato perché abbiamo creato le occasioni per creare gol. Continuiamo il nostro cammino. Facciamo sul serio in testa alla classifica. Sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Sono convinto che possiamo lottare per lo scudetto. Abbiamo una testa concentrata. Pensiamo solo a vincere e a restare in testa alla classifica. Ibrahimovic è un esempio per tutti noi giovani".

Termina 3-3 il Monday Night della quinta giornata di Serie A tra Milan e Roma. Partenza lampo dei rossoneri che trovano il vantaggio al 2' grazie al solito Ibrahimovic su lancio di Leao. Giallorossi ...

Gol e spettacolo a San Siro, 3-3 tra Milan e Roma

Il Milan chiude il primo tempo in avanti in avanti, Mirante dice di no a Calhanoglu su punizione ma l’avvio di ripresa del Diavolo è ancora una volta letale. Leao scappa via a Karsdorp, serve a ...

Termina 3-3 il Monday Night della quinta giornata di Serie A tra Milan e Roma. Partita lampo dei rossoneri che trovano il vantaggio al 2' grazie al solito Ibrahimovic su lancio di Leao. Il Milan chiude il primo tempo in avanti, Mirante dice di no a Calhanoglu su punizione ma l'avvio di ripresa del Diavolo è ancora una volta letale. Leao scappa via a Karsdorp, serve a