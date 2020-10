Juventus, Sergio Ramos lontano | Fiducia sul rinnovo con il Real Madrid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sergio Ramos, accostato a Juventus e PSG in Spagna, potrebbe rinnovare il contratto con il Real Madrid in scadenza il prossimo giugno Sembra rientrare il ‘caso’ Sergio Ramos al Real Madrid. Il capitano e leader dei ‘Blancos’ sarebbe destinato a rinnovare e a continuare il suo matrimonio con la squadra campione di Spagna come riporta il quotidiano AS. Il classe ’86 è in scadenza il prossimo giugno e potrebbe accettare la proposta di prolungamento annuale del presidente Florentino Perez. Le trattative non sarebbero ancora iniziate, ma ci sarebbe comunque ottimismo per il nuovo accordo tra Ramos e il Real. Nei giorni scorsi il difensore era stato accostato a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020), accostato ae PSG in Spagna, potrebbe rinnovare il contratto con ilin scadenza il prossimo giugno Sembra rientrare il ‘caso’al. Il capitano e leader dei ‘Blancos’ sarebbe destinato a rinnovare e a continuare il suo matrimonio con la squadra campione di Spagna come riporta il quotidiano AS. Il classe ’86 è in scadenza il prossimo giugno e potrebbe accettare la proposta di prolungamento annuale del presidente Florentino Perez. Le trattative non sarebbero ancora iniziate, ma ci sarebbe comunque ottimismo per il nuovo accordo trae il. Nei giorni scorsi il difensore era stato accostato a ...

