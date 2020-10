Arrestato Jimmy Palma, il medico della Locride ricercato dagli Usa (Di lunedì 26 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – È stato arrestato a Gerace (Reggio Calabria) Luigi A. Palma, noto anche come Jimmy Palma, ricercato dagli Stati Uniti con mandato di cattura internazionale con l’accusa di ‘pill mill’. L’uomo è stato fermato a bordo di un’auto ad un normale posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Locri, con lui un uomo originario della locride. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – È stato arrestato a Gerace (Reggio Calabria) Luigi A. Palma, noto anche come Jimmy Palma, ricercato dagli Stati Uniti con mandato di cattura internazionale con l’accusa di ‘pill mill’. L’uomo è stato fermato a bordo di un’auto ad un normale posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Locri, con lui un uomo originario della locride.

