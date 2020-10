Pensioni di novembre | pagamento anticipato | ecco le date

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche per il mese di2020, ilpresso gli sportelli postali dei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili...

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni novembre

Anche per il mese di novembre 2020, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità ...La Regione Marche ha reso noti dei dati che ci piazzano in fondo alla classifica italiana per numero posti di terapia intensiva e si apre il Covid Hospital di Civitanova Marche con medici dalla Marina ...