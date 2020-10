Nell'anno del Covid Rollawaycontainer in costante crescita conferma gli obiettivi. (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Treviso 23 ottobre 2020) - Treviso, 26 Ottobre 2020. Replicare l'ottimo risultato raggiunto nel mercato italiano nel 2019 e spingersi oltre con consegne quotidiane in tutti i Paesi del nord Europa, questi gli obiettivi 2020 di Rollawaycontainer. E se la pandemia da Covid19 ha messo a rischio la crescita del settore industriale, la scelta dell'azienda veneta di puntare sul canale e-commerce da oramai 15 anni ha premiato sotto ogni aspetto. Già nel 2005 infatti Rollawaycontainer ha attivato il proprio e-commerce ed iniziato la distribuzione alle aziende di attrezzature per la logistica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, proponendo un servizio di consegna di un e-commerce e l'assistenza al cliente di un produttore. Una scelta premiata anche durante la pandemia che con il lockdown ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Treviso 23 ottobre 2020) - Treviso, 26 Ottobre 2020. Replicare l'ottimo risultato raggiunto nel mercato italiano nel 2019 e spingersi oltre con consegne quotidiane in tutti i Paesi del nord Europa, questi gli2020 di. E se la pandemia da19 ha messo a rischio ladel settore industriale, la scelta dell'azienda veneta di puntare sul canale e-commerce da oramai 15 anni ha premiato sotto ogni aspetto. Già nel 2005 infattiha attivato il proprio e-commerce ed iniziato la distribuzione alle aziende di attrezzature per la logistica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, proponendo un servizio di consegna di un e-commerce e l'assistenza al cliente di un produttore. Una scelta premiata anche durante la pandemia che con il lockdown ha ...

